Bellagio, si perdono sul Monte San Primo: recuperate in serata

Bellagio, 22 luglio 2024 – Si sono perse durante un’escursione sul Monte San Primo, domenica pomeriggio, a causa del maltempo. In serata, ormai spaventate e temendo di non riuscire a far ritorno a valle, due escursioniste di 29 anni hanno chiamato i soccorsi, spiegando che avevano perso l’orientamento e indicando la zona in cui si trovavano: il sentiero bocchetta di Terrabiotta.

È stata quindi inviata in zona una squadra dei vigili del fuoco di Canzo che, una volta individuate le ragazze, le ha accompagnate in zona sicurezza. È intervenuto anche un volontario del soccorso alpino ed è stato allertato il 118, ma ragazze anche se spaventate stavano bene.