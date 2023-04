Serie B, il Brescia contro la Reggina per conquistare tre punti: le probabili formazioni

Il Brescia giocherà la quintultima partita della stagione domani sera in casa della Reggina. La partita, che inizierà alle 20.30, propone importanti motivi di interesse su entrambi i fronti, tanto che le due contendenti, sostanzialmente, sono obbligate a cercare di vincere la sfida del “Granillo”.

Per quel che riguarda la squadra dell’ex Inzaghi, che non parlerà prima della sfida con le Rondinelle, ma solo dopo (secondo un’abitudine instaurata da un po’ di tempo a questa parte), i tre punti servono assolutamente per smorzare le polemiche legate alla penalizzazione e ribadire che la formazione granata, nonostante tutto quello che le sta accadendo, è in grado di raggiungere i play off.

La compagine biancazzurra, invece, deve dare tutto per conquistare la vittoria che potrebbe mantenere accesa la speranza di acciuffare in extremis la salvezza o, quanto meno, i play out. Non ci sono troppe vie d’uscita per il Brescia, che deve solo pensare a fare più punti possibile in queste ultime tappe di una stagione davvero deludente per cercare di raddrizzare una situazione che rimane comunque più che delicata.

Al di là degli obiettivi che le due squadre dovranno cercare di raggiungere, i granata, che continuano a fare i conti con le assenze dei lungodegenti Galabinov, Majer, Obi e Ricci, guardano al match di domani sera soprattutto con il dubbio legato alle condizioni di Di Chiara, anche se l’impressione è che in casa reggina si farà tutto il possibile per averlo in campo dall’inizio.

Passando alle Rondinelle, i sicuri assenti, oltre a Bertagnoli, sono Galazzi, Papetti e Pace, mentre le condizioni di Adryan e Bianchi (che ha subito una botta al ginocchio e si avvia al forfait), saranno da verificare in extremis. Davanti ad un esame tanto importante, che dev’essere superato a pieni voti, più ancora degli uomini le risorse fondamentali possono arrivare dalla concentrazione e dalla determinazione.

Reggina e Brescia sono davanti ad un incrocio e devono proseguire il loro percorso nella giusta direzione. Non ci sono vie d’uscita e nemmeno mezze misure. Presentarsi all’inizio dell’incontro di domani sera con questa consapevolezza può già segnare il primo passo in avanti verso il risultato che potrebbe valere un’intera stagione. Probabili formazioni: Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Menez, Strelec. All: Inzaghi. Brescia (4-3-2-1): Andrenacci; Jallow, Cistana, Mangraviti (Adorni), Huard; Bisoli, Van De Looi (Labojko), Bjorkengren; Listkowski, Rodriguez; Ayé. All. Gastaldello.