Brescia, con il Cosenza la sfida salvezza: Galazzi recuperato, Huard in dubbio

Brescia – Mancano quattro giornate al termine del Campionato di serie B e il Brescia ha l’occasione, da non sciupare, di imprimere una decisa svolta al suo tremolante cammino. In effetti, le Rondinelle devono dare tutto per vincere il duello diretto di lunedì 1 maggio con il Cosenza e conquistare la seconda vittoria consecutiva che potrebbe permettere alla squadra di Gastaldello di abbandonare le scottanti posizioni che valgono la retrocessione diretta.

Un successo fondamentale per la formazione biancazzurra, così come è necessario che il “Rigamonti” sia pieno come nelle grandi occasioni, così da trascinare Bisoli e compagni verso tre punti che potrebbero rivelarsi determinanti.

Lanciato il pressante invito a riempire lo stadio, la società biancazzurra, che ha lanciato un mini-abbonamento per le ultime due gare interne a condizioni vantaggiose, guarda con attenzione anche a quello che succede sul campo e, in questo, al centro dell’attenzione ci sono le condizioni degli acciaccati che rischiano di dover saltare la “finale” con i rossoblù calabresi.

In questo senso non saranno a disposizione gli squalificati Ndoj e Rodriguez, mentre è ormai tornato in gruppo Galazzi, che è alla ricerca della condizione migliore e si candida per prendere il posto dell’ex attaccante del Lecce.

Continuano a lavorare a parte Bianchi e Pace, ma anche Huard è alle prese con qualche problema fisico. Sarano decisive le prossime ore, che permetteranno mister Gastaldello di avere il quadro dei giocatori pienamente a disposizione e disegnare così la squadra per riuscire a vincere questo duello-salvezza con il Cosenza che mette in palio (e non è la solita frase fatta) punti che valgono davvero doppio.