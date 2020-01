Erbusco (Brescia), 9 gennaio 2020 - Un birrificio che nasce nel cuore della Franciacorta e diventa uno dei pochi al mondo ad essere specializzato nelle birre senza glutine. É la storia di Gritz, l’azienda fondata a Erbusco nel 2015 da Claudio Gritti. E che ha conquistato la prima e seconda posizione ai "Best Italian Beer 2019" nella sezione "birre senza glutine". Il premio, organizzato da Federbirra – Federazione Italiana Birra Artigianale, è patrocinato dal ministero dell’Agricoltura ed è rivolto a tutti i produttori di birra artigianale italiana e ai produttori non industriali. Molte le categorie per cui concorrere, dalla "berliner weisse" alla "belgian white", dalla "German pilsner" alla Oktoberfest ed anche quella delle "birre senza glutine". Tre i posti a disposizione dei birrifici in corsa: il luppolo d’oro (primo classificato), il luppolo d’argento (secondo classificato) e il luppolo di bronzo (terzo classificato).

«Siamo onorati per questo straordinario riconoscimento – commenta Claudio Gritti – Avere ben due delle nostre birre classificate al primo ed al secondo posto come migliori della categoria Senza Glutine ci conferma che il lavoro di ricerca e la grande passione che ogni giorno dedichiamo alla nostra produzione sono valori che il mercato e il consumatore hanno saputo riconoscere". Gritz ha vinto con la Weiss della Barbara: si tratta di una cosiddetta "weiss bier" dal "sapore delicato, che ricorda la banana, e dalla piacevole acidità". Al Birrificio Gritz spetta anche il secondo posto con La Birra di Natale, realizzata con acqua, malto d’orzo, malto di frumento, luppolo, zucchero caramellato, lievito.