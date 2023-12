Brescia, Keanu Reeves versione rockstar per il festival Tener-a-mente: quando e dove prendere i biglietti

GARDONE RIVIERA – Gardone Riviera si prepara a ospitare una stella di Hollywood sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani, e la data da cerchiare in rosso sul calendario è il 23 giugno 2024. Keanu Reeves, noto attore e musicista canadese, sarà l’illustre ospite del festival Tener-a-mente, portando con sé il suo gruppo, Dogstar. L’annuncio dell’evento è giunto direttamente dal festival, che ha confermato l’eccezionale presenza di Reeves sulla scena musicale, rendendo l’Anfiteatro del Vittoriale il palcoscenico di un evento imperdibile.

I biglietti per assistere al concerto saranno disponibili in vendita a partire dalle 11 di oggi, 22 dicembre. Il gruppo Dogstar, composto da Keanu Reeves, Bret Domrose (voce e chitarra) e Robert Mailhouse (batteria), è attivo dal 1991 e si è riunito nel 2022 dopo lo scioglimento nel 2002. La prima esibizione pubblica del ritorno sui palcoscenici al festival BottleRock Napa Valley con un set che ha suscitato elogi sia da parte dei fan che della critica, incluso il debutto dal vivo singolo "Everything Turns Around", ufficialmente rilasciato il 19 luglio. Il loro ultimo album, "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees", pubblicato a ottobre 2023, rappresenta un significativo salto in avanti nella creatività della band, con dodici canzoni pop-rock che mostrano la maturità artistica raggiunta nel corso degli anni.

“Una delle cose che amo di questo album è la varietà di sensazioni - afferma Keanu Reeves - Ogni canzone non è la stessa: puoi sentire le nostre influenze e molti toni diversi qui. E sento che finalmente in questo album siamo riusciti a prendere tutte quelle influenze e la nostra passione per suonare insieme e, una volta per tutte, a trasformare tutto in Dogstar".