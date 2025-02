Un altro colpo ai bancomat. Banda in azione

Banda del botto inarrestabile nell’Ovest Bresciano. A una settimana dal colpo messo a segno alla Bper di Palazzolo sull’Oglio, nella frazione di San Pancrazio, la notte tra venerdì e sabato è stato preso di mira il bancomat della Bpm Credito Bergamasco di Capriolo, in via Palazzolo. I ladri sono intervenuti in gruppo, in tre o forse quattro. Volto travisato, sono entrati in azione alle tre e mezza del mattino, quando mezzo paese è stato buttato giù dal letto da un assordante boato.

Gesti fulminei e ben studiati - gli autori sono dei professionisti - i malviventi hanno optato per la ormai nota tecnica della marmotta: hanno infilato una mattonella piena di esplosivo assemblata su una lingua di metallo nella bocchetta erogatrice dei contanti e hanno fatto saltare lo sportello che si affaccia sulla strada principale di Capriolo. Assai ingenti i danni. L’esplosione ha infatti divelto sia il bancomat, sia la cassaforte, sventrando l’esterno dell’agenzia di credito ma anche gli ambienti interni, dove è crollato in parte un soffitto.

Poi la banda si è data a rapida fuga su un’auto che si sta cercando di identificare, con un bottino in corso di quantifazione, ma sicuramente di migliaia di euro, considerato che i bancomat vengono caricati in vista del fine settimana.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Chiari, che indagano sull’episodio, e i vigili del fuoco. Sotto esame in queste ore ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Un colpo praticamente fotocopia di quello messo a segno la notte tra il 31 gennaio e il Primo febbraio, anche in quel caso alla vigilia del weekend, a Palazzolo, dove era stato assaltato il bancomat della Bper di piazza san Pancrazio. Anche in quel caso il botto era andato in scena alle tre e mezza per colpa di una marmotta esplosiva.

