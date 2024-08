Turista travolto sul pontile. Conducente del motoscafo denunciato per lesioni gravi

La tragedia di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, falciati dal motoscafo Riva alla cui guida si trovava un tedesco ubriaco, come l’uomo che era con lui, nelle acque del Golfo di Salò nel 2022, e l’annegamento di Eva Mercedes Lindl nel lago d’Iseo lo scorso anno, mentre era ospite su una barca condotta da una sua connazionale in stato di ebbrezza, da cui è caduta, non sono bastate a insegnare ad alcune persone irresponsabili a non mettersi alla guida di un natante dopo avere alzato il gomito. La guardia di finanza e in particolare il Roan di Como stanno indagando sul conducente di un motoscafo che domenica scorsa a Moniga del Garda ha ferito gravemente un giovane milanese che era seduto sul molo. Ora si trova in prognosi riservata in ospedale a Verona.

Anche il conducente di questa imbarcazione, dopo gli esami richiesti dai finanzieri, è risultato che si era messo al timone ubriaco. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa nel porto di Moniga del Garda, quando l’imbarcazione pilotata dalla persona che aveva bevuto ha perso il controllo investendo il trentenne milanese, colpevole solo di essere seduto sul molo. Il motoscafo stava manovrando per avvicinarsi al pontile del distributore di carburante quando, sbagliando manovra, ha urtato la gamba del malcapitato che si trovava sul posto.

La Vedetta costiera V.3002 della Sezione operativa navale Lago di Garda della guardia di finanza è immediatamente intervenuta sul posto, allertando i soccorsi e consentendo il pronto intervento degli operatori, che hanno stabilizzato e trasportato in elicottero il ferito all’ospedale di Borgo.

I finanzieri del reparto navale hanno sequestrato il mezzo nautico preso in affitto, di oltre 8 metri di lunghezza e con motore di potenza di 225 cavalli, coinvolto nel sinistro e denunciato alla Procura della Repubblica il conducente, un turista trentaseienne, per il reato di lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime. Le indagini sono tuttora in corso e il ferito si trova in prognosi riservata.