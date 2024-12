Trovato senza biglietto prende a calci e pugni l’autista dell’autobus

Ha aggredito un controllore e l’autista di un autobus prendendoli la calci e pugni, perché è stato sorpreso senza biglietto. A finire nei guai, il giorno di Natale, è stato un cittadino straniero di 25 anni. È accaduto in città a Brescia, su un bus di linea. I presenti hanno chiesto aiuto al numero unico 112, i cui operatori hanno mandato sul posto le volanti della polizia di Stato, arrivata in pochissimo tempo. Gli agenti hanno individuato l’autore del fatto, identificandolo e poi conducendolo in Questura per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà inoltre presentarsi all’ufficio immigrazione della questura in via Botticelli a Brescia perché non regolare.