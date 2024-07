Trovato un cadavere nel fiume Chiese, in Valle Sabbia: è un uomo di 73 anni

Il corpo senza vita di un uomo di 73 anni è stato rinvenuto giovedì mattina nel fiume Chiese, vicino Barghe, comune della Valle Sabbia in provincia di Brescia. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza, l’anziano era residente a Vestone, paese a pochi chilometri da Barghe.

In base alle prime ricostruzioni, sembra che il settantatreenne fosse uscito la sera prima da casa sua, ma non era più tornato a casa. La famiglia aveva chiamato i carabinieri di Salò e immediatamente le forze dell’ordine e i vigili del fuoco si erano attivati per cercarlo. Intorno alle 5.30 di mattina il corpo è stato trovato nel fiume. Si ipotizza che possa essere inciampato e caduto in acqua.