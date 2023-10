Brescia-Iseo-Edolo, arriva il treno a idrogeno. È il primo in Italia

Brescia, 3 ottobre 2023 – Debutta il treno a idrogeno: sferraglierà sulla linea non elettrificata della Valcamonica, che collega Brescia a Edolo, passando per Iseo.

La linea scelta

Fnm, principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ha presentato oggi, insieme all'azienda costruttrice Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, il treno Coradia Stream alimentato ad idrogeno che segna l'inizio di una nuova era nel trasporto ferroviario passeggeri in Italia.

L'evento si è svolto all'interno di Expo Ferroviaria 2023. Il treno entrerà in servizio commerciale in Valcamonica tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, lungo la linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo di FerrovieNord su cui il servizio è gestito da Trenord, nell'ambito del progetto H2iseO, che mira a realizzare la prima Hydrogen Valley italiana nel territorio bresciano.

Caratteristiche del treno

Il Coradia Stream, alimentato a idrogeno, risponde all'obiettivo europeo di ridurre del 100% le emissioni di Co2 entro il 2050 ed è il primo treno a zero emissioni dirette di Co2 per l'Italia dotato di celle a combustibile a idrogeno, con una capacità totale di 260 posti a sedere e un'autonomia superiore a 600 chilometri.

I nuovi treni a idrogeno sono basati sul modello del treno regionale monopiano Coradia Stream di Alstom, rivolto al mercato europeo e già prodotto da Alstom in Italia. Il Coradia Stream a idrogeno manterrà gli elevati standard di comfort già apprezzati dai passeggeri nella sua versione elettrica e garantirà le medesime prestazioni operative dei treni diesel, compresa l'autonomia.

Può operare sulle linee non elettrificate in sostituzione dei treni che utilizzano combustibili fossili, e offre caratteristiche di comfort e silenziosità paragonabili a quelle degli altri modelli Coradia elettrici, con un'autonomia di oltre 600 chilometri.

Nel novembre 2020 Fnm e Alstom hanno firmato un accordo che prevede la fornitura a Trenord di sei treni a celle a combustibile a idrogeno, con opzione per ulteriori otto.

Nel segno dell’idrogeno

Il progetto H2iseO Hydrogen Valley, promosso da Fnm, Ferrovienord e Trenord, H2iseO ha l'obiettivo di sviluppare in Valcamonica una filiera economica e industriale dell'idrogeno, a partire dal settore della mobilità, avviare la conversione energetica del territorio, contribuire alla decarbonizzazione di una parte significativa del trasporto pubblico locale.

Si tratta di un progetto altamente innovativo, che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di tre impianti di produzione, stoccaggio e distribuzione di idrogeno rinnovabile senza emissioni di Co2 (a Brescia, Iseo e Edolo), oltre che la messa in servizio di 40 autobus a idrogeno in sostituzione dell'intera flotta oggi utilizzata da Fnm Autoservizi.

Il treno è stato creato e prodotto negli stabilimenti Alstom in Italia, coinvolgendo il sito di Savigliano per lo sviluppo, la certificazione, la produzione e il collaudo, il sito di Vado Ligure per l'allestimento della 'power car' in cui è installata la parte tecnologicamente innovativa legata all'idrogeno, il sito di Sesto San Giovanni per i componenti e il sito di Bologna per lo sviluppo del sistema di segnalazione.