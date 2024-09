Brescia, traffico internazionale di droga e fatture fantasma: 61 narcos arrestati e sequestrati 60 milioni di euro

Brescia – Al termine di una complessa attività d'indagine, sotto la direzione della Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia e il coordinamento operativo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia e del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), circa 400 militari, avvalendosi della cooperazione di Europol, della Direzione Centrale Servizi Antidroga, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dell'Ufficio dell'Esperto per la Sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Tirana, delle forze di polizia albanesi, polacche e svizzere e del supporto dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria (Eurojust), stanno eseguendo, in Italia, Albania, Svizzera e Polonia, un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di 61 soggetti indagati per aver costituito un'associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

L'associazione avrebbe riciclato i profitti illeciti attraverso un collaudato sistema di ''fatture per operazioni inesistenti''. A carico dei soggetti indagati sono stati emessi i provvedimenti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca per equivalente, per un importo complessivo pari a oltre 60 milioni di euro, quale provento delle attività criminali ipotizzate. Gli odierni provvedimenti, eseguiti dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Brescia - G.I.C.O. - Sezione G.O.A., in co-delega con lo S.C.I.C.O., giungono all'esito di complesse e innovative tecniche d'investigazione, anche transnazionali, condotte dal 2020 al 2024.

Nello specifico, le attività d'indagine sono state condotte mediante l'acquisizione e lo sviluppo delle più moderne chat criptate SKY ECC e corroborate dalla parallela esecuzione di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali nonché dalle più tradizionali attività di osservazione del contesto territoriale di riferimento e pedinamento dei numerosi soggetti coinvolti. In particolare, il gruppo criminale, basato in Albania e con diramazioni organiche sul territorio nazionale, avrebbe importato in Europa la sostanza stupefacente dal Sud America mediante l'utilizzo di rotte di navigazione commerciali per poi farla giungere in Italia - via Spagna e Olanda - mediante l'utilizzo di mezzi pesanti.

Gli ingenti quantitativi di cocaina, una volta introdotti nel Paese, sarebbero stati immagazzinati - per la successiva distribuzione - in 5 basi logistico-operative, costituite dal sodalizio e dislocate principalmente nel distretto della Corte d'Appello di Brescia (Brescia, Romano di Lombardia e Palazzolo sull'Oglio) e in altri Comuni del centro-nord Italia (Varese e Pisa). All'interno dei citati hub, i responsabili dei depositi avrebbero proceduto alla raccolta del denaro contante ricavato dalla vendita dello stupefacente da consegnare a una parallela associazione di matrice italo - cinese, che avrebbe offerto un servizio bancario occulto per il trasferimento dei capitali illeciti all'estero.

Nel dettaglio, il cospicuo ammontare di denaro proveniente dal narcotraffico sarebbe confluito, per il tramite di un cittadino di etnia cinese dimorante in provincia di Brescia, in un complesso sistema teso a ''monetizzare'' fatture false (pari a circa 375.000.000 euro) emesse da ''imprenditori'' compiacenti. Tale meccanismo, quindi, avrebbe determinato per i narcotrafficanti un triplice vantaggio rispetto ai più tradizionali sistemi di trasferimento dei contanti attuati attraverso il loro trasporto fisico tra le frontiere di diversi Stati: ridurre al minimo il rischio di essere scoperti nei controlli doganali e di polizia su strada, immettere nel circuito legale il provento del reato e risparmiare sulle provvigioni dovute ai trasportatori.

Oltre agli odierni provvedimenti cautelari, nel corso delle attività d'indagine sono già stati tratti in arresto in flagranza di reato 21 soggetti appartenenti al sodalizio e sottoposti a sequestro circa 2 milioni e mezzo di euro in contanti, 5 pistole e relativo munizionamento, 8 autovetture e 360 kg di sostanza stupefacente che, qualora immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare circa 30 milioni di euro. Sono attualmente in corso molteplici perquisizioni, condotte con il supporto tecnico-operativo dello S.C.I.C.O., l'ausilio di moderne strumentazioni tecnologiche e di cinque unità cinofile antidroga e ''cash dog'' per la ricerca di sostanze stupefacenti e contanti, in una cornice di sicurezza garantita anche dall'impiego dei c.d. ''baschi verdi'', militari con specializzazione A.T.P.I. ''Anti Terrorismo - Pronto Impiego'', e di un elicottero della componente aeronavale del Corpo.