Tradizione tessile, design attuale:. Alpine Icon forma giovani artigiani

Terminerà mercoledì la prima Scuola Estiva Transnazionale dedicata alla filiera tessile artigianale. L’iniziativa, parte del progetto europeo Alptextyles coordinato da Regione Lombardia in Valle Camonica, si propone di riscoprire e reinventare l’iconografia delle Alpi in chiave contemporanea, basandosi sulle antiche nozioni delle "nostre nonne", che in valle hanno sempre tessuto e prodotto i propri abiti e arredi.

Intitolata "Alpine Icon", l’edizione pilota del 2024 ha coinvolto dieci giovani studenti provenienti dai principali istituti tecnici di tessile e moda, insieme a rappresentanti di accademie selezionati tra i 24 partecipanti all’iniziativa promossa dalla Comunità montana di Valle Camonica. Il format della scuola, residenziale e intensivo, ha previsto dieci giorni di esperimenti e apprendimento a stretto contatto con le artigiane locali e la cultura del design contemporaneo. L’obiettivo era offrire un’esperienza immersiva nel tempo e nello stile di vita sostenibile di una comunità alpina.

Il centro di competenza scelto da Regione Lombardia come caso pilota per il progetto AlpTextyle sta collaborando per sviluppare la scuola come modello replicabile e trasferibile, basato su un approccio di salvaguardia partecipata ispirato da Unesco. Le caratteristiche della scuola estiva si fondano su quattro scelte chiave ovvero: creare opportunità di formazione artigianale a stretto contatto con le maestre artigiane, custodi dei saperi tradizionali, integrare competenze artistiche e creative con competenze tecniche; immergere gli studenti in un processo di design thinking per lo sviluppo di idee progettuali e permettere agli studenti di sperimentare direttamente diverse tecniche di filatura e tessitura.

Milla Prandelli