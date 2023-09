Polaveno piange Tommaso Marca, morto a 15 anni per una grave forma di leucemia: “Ora sei libero”

Polaveno (Brescia) – San Giovanni di Polaveno, piccolo borgo a due passi dal lago d’Iseo, si stringe in queste ore intorno alla famiglia Marca. Ieri, 2 settembre, dopo due anni di tentativi e cure, è morto a soli 15 anni Tommaso a causa di una grave forma di leucemia che non gli ha lasciato scampo. “Ciao Tommy, durante questi lunghi mesi abbiamo continuamente sperato e pregato che tu potessi guarire e sconfiggere "la bestia", come la definisce la tua mamma. Sei stato coraggioso e forte, eri tu che la rincuoravi e le dicevi di non piangere. Sorridevi e cantavi, anche ieri fischiavi una canzone sotto la mascherina dell'ossigeno. Ora riposa, la tua battaglia è terminata. Adesso sei libero e puoi cantare, ridere e fischiare ancora più forte”, è uno dei tanti messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia in queste drammatiche ore.

Tommaso lascia la mamma Katiuscia, il papà Lorenzo, le sorelle Beatrice e Greta, i nonni Gianpietro, Gianna, Alberto e Mariarosa, gli zii, cugini e amici. I funerali si terranno domani, 4 settembre, allee 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni di Polaveno muovendo dall'obitorio degli Spedali Civili di Brescia.

La famiglia ringrazia il dottor Fulvio Porta e tutta l'équipe dei reparti di Oncoematologia Pediatrica TMO e Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia per le amorevoli cure prestate al loro caro.