Show in piazza con comici e musicisti

Gran finale per Brescia for Charity, l’iniziativa benefica che coinvolge l’intera comunità bresciana, partita il primo maggio. Il progetto, promosso dal Rotary Club Sud Ovest Maclodio in collaborazione con il Comune, si fonda sulla collaborazione tra aziende, imprenditori e istituzioni per raccogliere fondi destinati a dieci associazioni del territorio – 1000 Passi per Brescia, Ail Brescia, Obiettivo Sorriso, Brescia Respiro, Carolina Zani Melanoma Foundation, Croce Bianca, Fondazione Ant, Fondazione Nadia Toffa, La Zebra onlus e Via Etica – con l’ambizioso obiettivo di raggiungere la somma di 250mila euro nonché sensibilizzare la cittadinanza sul sostegno al Terzo settore.

Giovedì alle 21 l’iniziativa chiude in bellezza in piazza della Loggia con un grande evento di spettacolo e musica (anche in caso di pioggia). Tra gli ospiti Gianluca Fubelli, attore e comico noto con il nome d’arte di “Scintilla“; Paolo Migone, comico e cabarettista; Vincenzo Regis, comico e intrattenitore; Saturnino, bassista che collabora con Lorenzo Jovanotti; Andrea Casta (nella foto), il violinista elettrico più famoso d’Italia; Deborah Iurato, cantante e vincitrice della tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi; Manuel Ciancarelli, cantante Pop/R&B; Daniel Posniak, cantante emergente bresciano che si è esibito ad Area Sanremo 2023; la DaFamily Dance & Arts, celebre scuola di danza specializzata negli stili street e commerciali. Si esibiranno, infine, i ragazzi dell’associazione Obiettivo Sorriso.

"Oltre alle dieci associazioni selezionate – afferma il presidente del Rotary Club, Marco Gambarini – il progetto si dona all’intera città, a rappresentare una matrice che in futuro potrà essere utilizzata per sostenere altre iniziative benefiche".

F.P.