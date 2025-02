Scontro fra ciclisti, due gravi

Scontro frontale tra ciclisti ieri mattina in territorio di Castenedolo. Una donna di 77 anni e un uomo di 37 anni per ragioni in corso di accertamento poco prima di mezzogiorno sono entrati in rotta di collisione. Uno percorreva via Matteotti in direzione di via Brescia, l’altro invece pedalava nell’opposto senso di marcia. All’altezza del supermercato Penny Market all’improvviso si sono travolti a vicenda, e per l’impatto entrambi sono stati sbalzati di sella e scaraventati a terra. La signora ha riportato un trauma cranico e addominale ed è stata trasportata in codice rosso in Poliambulanza. L’altro ciclista ha riportato a sua volta un trauma alla testa e agli arti inferiori, ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Civile. Tutti e due appaiono in condizioni critiche. A occuparsi dei rilievi di rito, gli agenti della polizia locale di Castenedolo, intervenuta sul posto insieme a due ambulanze.