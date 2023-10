Scivola sulle foglie, grave cercatore di funghi

È scivolato sul fogliame bagnato nel bosco ed è ruzzolato per diversi metri lungo il pendio. Ha picchiato la testa, si è procurato lividi e tagli ma, prima di perdere conoscenza, il cercatore di funghi di 73 anni di Mandello del Lario è riuscito a trascinarsi fino al sentiero, dove alcuni escursionisti di passaggio lo hanno trovato. È successo ieri mattina sulle montagne di Bellano. Il fungaiolo è stato raggiunto prima da 8 tecnici volontari delle squadre di Dervio e di Barzio della stazione di Valsassina e Valvarrone del Soccorso alpino: era ricoperto da una maschera del suo stesso sangue, in stato confusionale; non si ricordava nemmeno chi fosse. Per questo sono intervenuti pure i soccorritori dell’eliambulanza di Areu di Sondrio, che lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale a Lecco. Mercoledì un escursionista di 68 anni di Lissone - Giorgio Mariani - è morto per essere scivolato sull’erba bagnata nella zona della grotta dell’Acqua bianca. D.D.S.