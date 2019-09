Brescia, 24 settembre 2019 - Giovedì scorso, una pattuglia della polizia locale di Rovato è intervenuta in stazione dopo una chiamata del servizio di sorveglianza della ditta Eural Gnutti, situata proprio vicino allo scalo ferroviario, che ha notato la presenza di tre persone che si aggiravano con fare sospetto all’interno dell’area della stazione e che si spostavano poi verso i treni fermi sui binari.

In tre sono stati colti in flagranza mentre dipingevano altrettanti vagoni di un treno fermo sui binari: scoperti, hanno tentato la fuga correndo lungo i binari e dividendosi nel tentativo di seminare i due agenti. Alla fine uno riuscirà a fuggire, due invece vengono bloccati. Si tratta di due writer bresciani di 32 anni denunciati per imbrattamento. Tutto il loro armamentario è stato sequestrato.