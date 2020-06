Rovato (Brescia), 8 giugno 2020 - Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 8 giugno 2020 a Rovato. Un operaio di 52 anni è precipitato da una piattaforma mentre eseguiva dei lavori all'interno di un supermercato ed è finito in ospedale in eliambulanza. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Chiari l'uomo, dipendente di una ditta esterna, stava montando dei pannelli di cartongesso in cima alla struttura in quota quando per motivi in corso di accertamento è precipitato nel vuoto per qualche metro, finendo poi a terra. La dinamica dell'incidente ha richiamato sul posto l'eliambulanza. Il malcapitato ha riportato varie ferite ma in base ai primi accertamenti non è in pericolo di vita: ha raggiunto l'ospedale Civile in città in codice giallo.

