Rogo nel quartiere Abba per un cortocircuito. Residenti intossicati

Un incendio è scoppiato ieri intorno alle 11 del mattino in un appartamento di via Tredicesima, nel quartiere Abba di Brescia. Le fiamme si sono rapidamente propagate all’interno dell’abitazione, mentre il fumo ha invaso anche diverse altre case della zona. Secondo la prima ricostruzione, l’incendio è divampato probabilmente a causa di un corto circuito o di un guasto elettrico. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno fatto uscire diversi residenti rimasti intossicati. Le squadre di soccorso hanno prestato le prime cure sul posto, prima di affidare i feriti alle equipe del 118 giunte sul luogo dell’incidente. Non si registrano feriti gravi o in pericolo di vita. sul posto, oltre ai vigili del fuoco, c’erano anche i carabinieri.