Picchiato e rapinato alla stazione di Coccaglio: banditi riconosciuti dalle banconote sporche di sangue

Coccaglio (Brescia), 22 aprile 2023 – Ancora rapine e violenze nel Bresciano. Questa volta l’immediato intervento della polizia locale del Monte Orfano, coordinata dal comandante Luca Leone, ha consentito di arrestare gli autori dei fatti, che sono pure dei pusher.

Venerdì pomeriggio grida e urla di aiuto provenienti dalla stazione ferroviaria di Coccaglio hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti e del comandante Leone che si trovava nei pressi del Municipio. Raggiunta immediatamente la sala d'attesa con un agente, il comandante ha trovato un uomo sporco di sangue, che era appena stato picchiato e rapinato dei suoi averi, denaro ed effetti personali, da due connazionali tunisini.

La polizia locale ha rincorso la coppia di rapinatori lungo la linea ferroviaria e poi verso via del Terraglio, e ha fermato il primo uomo, trentenne tunisino, ancora in possesso del denaro, macchiato di sangue, appena sottratto. Affidato alla seconda pattuglia della Polizia Locale intervenuta, le ricerche sono continuate verso il parco Francesca di Coccaglio. Proprio in quel luogo è stato fermato il secondo tunisino trentacinquenne, trovato in possesso di otto involucri di cocaina, occultati in una scatola di caramelle e pronti per essere ceduti. I due uomini, dopo l'identificazione, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Brescia per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico ufficiale, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo rapinato è stato assistito dal personale del soccorso sanitario di Chiari.