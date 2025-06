Picchia una ragazza per rapinarla. Arrestato in flagranza dalla polizia

È pomeriggio, una donna scende le scale della stazione del metrobus a Mompiano con la figlia minorenne quando un malvivente avvicina la ragazzina, 15 anni, le molla un ceffone e cerca di rubarle lo smartphone. L’autore della tentata rapina, un ventiseienne albanese con precedenti in materia di immigrazione, è però già stato identificato e arrestato dalla polizia di Stato. È successo domenica scorsa in città. Ad allertare i soccorsi era stata la stessa madre della ragazzina, allarmata. Sul posto è arrivata subito una Volante che, anche grazie alla collaborazione di alcuni testimoni, è riuscita a mettersi sulle tracce del giovane e a bloccarlo in flagranza. Pochi minuti dopo la polizia era stata allertata da un ragazzo che chiedeva aiuto per essere stato accerchiato e trattenuto da un gruppo di albanesi nel parcheggio del metrobus, sempre a Mompiano. Il questore Paolo Sartori ha tenuto a sottolineare che alla tempestività e all’efficacia dell’intervento hanno contribuito i cittadini: "La sinergia tra polizia di Stato e cittadini, uniti nella difesa della legalità e della tutela delle fasce più deboli della popolazione, è fondamentale" ha dichiarato il numero uno della polizia di Brescia. Che invita: "Segnalate sempre ogni episodio sospetto".

Beatrice Raspa