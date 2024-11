Pattuglie “ad alto impatto“. Aggredisce un controllore. Passeggero denunciato

Tornano i controlli ad “alto impatto“ decisi dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel pomeriggio di mercoledì un dispositivo interforze composto da polizia di Stato, Arma dei carabinieri, polizia locale e Finanza (con l’unità cinofila) ha setacciato varie zone della città, a partire dai dintorni della stazione, tra le più problematiche sotto il profilo della sicurezza. Nel corso del servizio sono state identificate 145 persone e per cinque è scattata la denuncia: quattro erano in possesso di droga, di cui uno anche di armi e strumenti atti a offendere, mentre uno aveva violato il divieto di dimora a Brescia. Le forze dell’ordine hanno poi controllato 35 veicoli (e applicato 14 sanzioni relative al codice della strada) e un negozio, un bazar cinese, nel quale ha Finanza ha sequestrato 149mila articoli non conformi alle norme.

Nell’ambito del medesimo servizio le Volanti sono dovute intervenire per un’aggressione ai danni di un controllore sul bus: un giovane passeggero infatti, a bordo senza biglietto, avrebbe dato in escandescenze al momento del controllo del titolo di viaggio. Il ragazzo - un 25nne straniero - è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale (nonché invitato a recarsi all’ufficio immagrazione, per regolarizzare la propria posizione).

La Locale invece ha concentrato la propria attenzione su quattro camion fermati in città: il conducente di uno dei mezzi ha rimediato una multa di 4.130 euro e una denuncia per falso documental: l’uomo, proprietario del tir, è risultato in possesso di un’autorizzazione fasulla per trasportare merci tra l’Italia e la Serbia. In zona stazione, invece, gli agenti hanno identificato 25 persone. Una aveva droga (solo per consumo personale, quindi è basata la segnalazione alla Prefettura). A proposito di stupefacenti, la Locale ha trovato 33 grammi di hashish occultati vicino al parcheggio delle bici, all’ingresso della fermata della metropolitana. Sono poi stati ispezionati alcuni esercizi commerciali. Uno è stato sanzionato perché non esponeva i cartelli obbligatori di divieto di fumo. Capitolo violazioni del codice stradale: quattro le sanzioni elevate per divieto di sosta, utilizzo del telefono alla guida, mancata precedenza e alterazione dei dispositivi di sicurezza. In zona dell’ex centro Frecciarossa nove multe per eccesso di velocità.