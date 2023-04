Palazzolo, parroco ha un malore mentre celebra matrimonio: don Paolo Salvadori in prognosi riservata

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 25 aprile 2023 - Celebra le nozze e davanti agli sposi si accascia. È successo ieri mattina a don Paolo Salvadori, parroco dell’unità pastorale di Palazzolo. Il sacerdote ha accusato un malore nella parrocchiale di Santa Maria Assunta sul finire della celebrazione, dopo aver terminato la predica.

Ha avuto un forte capogiro, ha sentito la necessità di sedersi e poi all’improvviso è svenuto. Preoccupati, subito i fedeli hanno chiamato il 112. Il don - a concludere il matrimonio ci ha pensato don Gianluigi Moretti, parroco di San Giuseppe - è stato accompagnato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia, dove nelle ore successive è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Ora don Paolo è in prognosi riservata. Nato il 10 settembre 1968 a San Vigilio di Concesio, don Paolo è stato ordinato nel 1993. La diocesi e la sua comunità sono in grande apprensione per lui.