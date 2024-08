Nel monumento nazionale. La fortezza panoramica tra acrobati e marionette

LONATO (Brescia)

Protagonista del fine settimana un vivace omaggio al circo contemporaneo, ma non solo. Giunto alla dodicesima edizione, Lonato In Festival prosegue nella sua crescita delineando sempre più le peculiarità culturali e artistiche. Ormai collaudata la formula, che propone al pubblico con un linguaggio semplice e immediato varie forme artistiche e contenuti culturali, racchiusi in un’ambientazione storica di grande suggestione, la Rocca lonatese, monumento nazionale, una fra le più imponenti fortezze del Nord Italia da cui si gode un’impareggiabile vista sul Lago di Garda.

Gli spettacoli continuano anche oggi per tutta la giornata e la sera con l’ospitalità della Fondazione Ugo da Como e del Comune. Grande spazio al divertimento dei bambini, in una zona della Rocca a loro destinata con gli spettacoli di teatro di figura delle compagnie Mauro Paganini, che presenterà marionette e musica de La Famiglia Gardelone; The Gipsy Marionettist, con l’omonimo show; Bambabambin con i burattini tradizionali; Arlecchinate; e infine Ignazio Bortot con il teatrino Lambe Lambe. Oltre agli spettacoli, laboratori di giocoleria e di costruzione di burattini, il truccabimbi, le bolle di sapone e uno spazio dedicato ai giochi di abilità a cura del maestro catalano Joan Rovira, dove potranno cimentarsi anche gli adulti.

Tra gli artisti in programma oggi a partire dalle 18.30, in varie postazioni, il Circo Bipolar con lo spettacolo Grand Café Rouge di acrobatica e giocoleria nonché un numero di trapezio ballant a 9 metri d’altezza; Cometa Circus, duo italo-peruviano con lo spettacolo Cometa di acrobatica aerea e a terra, giocoleria e rue cyr; Ambaradan con lo spettacolo Circo Bazzoni, amorevole omaggio in chiave comica al mondo dello spettacolo viaggiante; Jessica Arpin, con Miss Magherita, ode alla pizza tra antipodismo, acrobazie e comicità.

Fra le chicche la sezione “Circo-famiglia“ con la Family Camus dalla Svizzera, composta dal duo di acrobati ironici famosi in tutto il mondo, e la Compagnia Teatro Viaggiante. L’ingresso costa 10 euro per gli adulti e 5 per i bimbi. Chi ha meno di 4 anni entra gratis.

Milla Prandelli