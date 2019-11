Brescia, 29 novembre 2019 - Importante operazione condotta dai carabinieri che ha "portato al fermo di nove persone responsabili di gravi episodi delittuosi, compiuti anche con modalità mafiose e con finalità di agevolazione della cosca Bellocco di Rosarno in provincia di Reggio Calabria". Il coordinamento è spettato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, che stamattina unitamente al Comando Proviciale di Brescia, ha diramato un comunicato stampa. A collaborare con la DDA e con i carabinieri di Brescia, comandati dal colonnello Gabriele Iemma, sono stati i colleghi dei vari comandi provinciali di Lombardia, Veneto e Calabria.

Oltre alle catture delle persone colpite dal fermo sono state attuate numerose perquisizioni domiciliari e locali in varie province del territorio nazionale cui ha partecipato anche la Guardia di Finanza di Brescia, che ha operato in relazione a specifiche e complementari ipotesi di reati finanziari sviluppate a carico degli indagati. "Le indagini hanno preso avvio a seguito di attivazione da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che nel corso di un’articolata indagine a carico di appartenenti alla cosca ‘ndranghetista dei Bellocco ha avuto notizia di un' azione a danno di soggetti mantovani, su richiesta di una donna residente in provincia di Mantova, che voleva colpire alcuni parenti" dice sempre il comunicato. Un nipote della signora è poi stato aggredito.

"L’operazione odierna ha inoltre portato all’esecuzione due ordinanze di custodia cautelare - continua il comunicato - una in carcere ed una agli arresti domiciliari, emesse dal gip del Tribunale di Brescia, su richiesta di questa Direzione Distrettuale, nei confronti di un mantovano e di un veneto" coinvolti in un'ulteriore indagine collegata all’operazione Hope. Quest’ultima indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Brescia, ha avuto avvio nell’ottobre del 2018 con il sequestro, a Soiano del Lago di un capannone industriale all’interno del quale erano state illecitamente stoccate oltre 1.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi classificati con altro codice (VIDEO). I successivi accertamenti hanno evidenziato l’esistenza di una struttura organizzata e ben rodata che gestiva abusivamente i rifiuti speciali. I due soggetti sono risultati collaborare coi Bellocco .