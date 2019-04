Calcinato (Brescia), 1 aprile 2019 - Sabato 6 aprile Miss Italia farà tappa in provincia di Brescia. Al ristorante Casa Bianca di Calcinatello è in programma la selezione Miss Azzurra by Miss Italia. Quello di “Miss Azzurra” è un titolo ormai tradizionale relativamente alle selezioni di Miss Italia in Lombardia.

L’organizzatore della serata è infatti il maresciallo Alfonso Turchetti, presidente del “Club 124 Frecce Tricolori – Gruppo Le Ali per la Vita” che ha creato una forte sinergia con Alessandra Riva, agente per la Lombardia del concorso Miss Italia. L’intenzione di Alessandra è di far partecipare a Miss Azzurra ragazze delle province di Brescia, Mantova, Cremona, Bergamo. “In extremis – ha dichiarato l’agente regionale – potrei anche estendere la partecipazione al casting a ragazze di altre province. Valuterò nei prossimi giorni in base alle iscrizioni pervenute”. Sabato il programma per le aspiranti Miss Italia si aprirà alle ore 15 con il casting in cui la commissione tecnica sceglierà le protagoniste della fase serale. Subito dopo il casting le promosse poseranno per shooting fotografici nei giardini del ristorante Casa Bianca e nel Museo Novecento, che sarà anche a disposizione dei visitatori. Nel “Novecento” le ragazze poseranno accanto a cimeli dell’Aeronautica Militare. La cena spettacolo con selezione inizierà alle ore 20. Le concorrenti sfileranno davanti ad una giuria composta da piloti dell’Aeronautica Militare in attività o pensione, e da piloti di voli civili. Per le concorrenti sono previste passerelle in look casual, classico e naturalmente col costume-body istituzionale del concorso Miss Italia. E’ altresì programmata l’esibizione artistica da parte delle aspiranti Miss Italia.

Le prime due classificate saranno ammesse alle finali regionali lombarde del concorso. Il pubblico e gli aviatori potranno applaudire oltre alle concorrenti anche 4 splendide madrine, tutte bresciane. E’ assicurata la partecipazione come madrina di Giulia Gatta, Miss Lombardia 2017 e finalista nazionale a Jesolo, di Sara Calabria (sorella di Davide, terzino del Milan), che abita ad Adro, pure lei in gara nella fase finale del 2017, e di Alessia Gozio, di Gussago. La Gozio a Miss Italia 2018 ha gareggiato in fase finale nazionale; è stata eliminata a Jesolo prima della “volata” decisiva di Milano fra 30 concorrenti trasmessa in diretta tv su La 7. “Ale” Gozio vanta trascorsi nel ciclismo agonistico e recentemente si è esibita su schermi televisivi Mediaset nel corso di Ciao Darwin. Al ristorante Casa Bianca farà altresì la madrina Denise Cinquini, di Borgosatollo, vincitrice di Miss Azzurra 2018, che ha sfiorato la qualificazione alla fase finale nazionale. Denise incoronerà la vincitrice di Miss Azzurra 2019 unitamente agli ufficiali dell’Aeronautica.