Tutto in una notte. Nella serata di domenica al Golf Club Franciacorta andrà in scena l’ultima finale regionale lombarda di Miss Italia 2021 e verranno assegnati tre titoli per partecipare alla fase nazionale del concorso. I frequentatori del Golf Club di Corte Franca eleggeranno la più privilegiata delle Miss. Infatti è in palio Miss Lombardia, che è un titolo hors categorie; significa che la vincitrice poi in fase finale nazionale gareggerà unicamente nell’ultima serata (presumibilmente l’unica con diretta televisiva) senza cimentarsi nelle prefinali sempre piene di insidie. Infatti domenica per il titolo Miss Lombardia potranno concorrere anche bellezze già in possesso del pass per la fase nazionale: le milanesi Seyla Zanon, di Cornaredo, Francesca Mamè, di Senago e Francesca Popa, di San Giuliano Milanese, la bergamasca Beatrice Farina, di Gorlago, Federica Nania, di Como, la cremonese Arianna Stella, di Vailate, e Letizia Bernardelli, di Mantova. Tuttavia non è scontato che il titolo principale venga vinto da una ragazza già in possesso del pass per la gara nazionale (si svolgerà in dicembre, come sede si parla di Jesolo o Roma).

Vorranno diventare Miss Lombardia anche le lariane SerinAijmi, Anna Forlin, Micol Mascetti, Eleonora Pellegrini, Elisabetta Tozzato, le bresciane Anita Avesani, Michela Noli, Alessia Pasetti, Letizia Sansò. Martina Sisti, le milanesi Ilenia Cancro, Alessia Ferrari, Silvia Garavaglia, Martina Maiorana, Francesca Molinaro, Martina Oldani, Giulia Pirazzini, Valeria Trombetta, Rosangela Perrone. Parteciperanno alla regionale di Corte Franca anche le bergamasche Alessia Cattaneo, Nicole Licini, Greta Marchetti, Giulia Sanga, la pavese Alessia Jukanovic, le monzesi Lucrezia Colzani, Sara Mauri, Valentina Rossi, Maria Rita Sartini, e per la provincia di Varese concorreranno Alice Fontana, Sofia Premoli, Aurora Testa. In merito al territorio cremonese, gareggerà Anna Sampò. Altre ragazze potrebbero aggiungersi all’elenco entro domenica pomeriggio.

Le fanciulle che ancora non hanno il titolo regionale al Golf Franciacorta se non riusciranno a conquistare la corna di Miss Lombardia potranno comunque competere per Miss Sport Lombardia (riservato a tutte) oppure a Miss Milano ( solo per ragazze native o residenti nelle province di Milano e Monza). Le fasce “Sport” e “Milano” hanno valenza regionale; al Golf di Corte Franca verrò così completata la squadra della Lombardia per l’evento nazionale di dicembre.

Quella nel “Golf” sarà una serata speciale e la vincitrice di Miss Lombardia verrà incoronata dalla laziale Martina Sambucini, prima classificata a Miss Italia 2020 nella finale dello scorso dicembre. A festeggiare la prima classificata interverrà pure Francesca Rabbolini, di Villa Cortese, che nel 2020 ha disputato la finale di Roma con fascia Miss Lombardia. Lunedì scorso Francesca Rabbolini ha fatto la miss alla classica di ciclismo Coppa Bernocchi a Legnano premiando il fuoriclasse RemcoEvenepoel, primo classificato, in diretta televisiva Rai ed Eurosport (70 Paesi collegati) e sulle testate Pmg Sport ( immagini distribuite in 5 continenti ). Inoltre il pubblico di Corte Franca potrà applaudire la pavese Sara Croce, 23 anni, di Garlasco, quarta classificata a Miss Italia 2017. Sara è diventata famosa grazie al ruolo di “Madre Natura” in Ciao Darwin (Mediaset). E con lei ci sarà anche Giulia Piscina, 25, di Pavia, ballerina in una serie completa di Colorado sempre su schermi Mediaset.

L’organizzatrice Alessandra Riva e lo staff del Golf Franciacorta hanno inoltre invitato dei cantanti che intratterranno il pubblico tra una sfilata e l’altra delle aspiranti Miss Italia 2021.