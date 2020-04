Brescia, 29 aprile 2020 - Brescia e Lombardia hanno salutato e ringraziato medici e infermieri albanesi giunti in Italia nel pieno dell'emergenza Coronavirus, per aiutare i presìdi sanitari lombardi, travolti dalla diffusione di Covid-19. Il direttore degli Spedali Civili Marco Trivelli direttore Spedali Civili ha salutato e ringraziato i professionisti che hanno lavorato nei reparti dell'ospedale, in prima linea nell'emergenza.

