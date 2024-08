Maltempo sul lago di Garda: barca a vela si ribalta, motoscafi in avaria e canoisti in difficoltà

Brescia, 15 agosto 2024 – L’allerta gialla per rovesci e temporali era stata divulgata nel pomeriggio di ieri, 14 agosto, da parte della Protezione Civile della Regione Lombardia. Nonostante ciò, diportisti e bagnanti hanno deciso di prendere il largo sul lago di Garda e, dalle 17 alle 21, sono state decine le chiamate di soccorso pervenute alla Guardia costiera.

Fortunatamente, tutte andate a buon fine, anche grazie al dispositivo messo in campo dalla Guardia costiera, che vede soprattutto in questa settimana ferragostana, nell’ambito dell’operazione "Mare e laghi sicuri", tutti i mezzi navali del 1°Nucleo erano già schierati lungo la costa (Salò, Torbole, Lazise e Desenzano).

In totale, stando a quanto riporta la stampa locale, sono state 15 le persone soccorse. In particolare a Sirmione sono stati due gli interventi principali: una barca a vela capovolta, con sportivo in acqua e alla deriva, e un motoscafo in avaria con 5 persone a bordo. Nelle acque tra Moniga e Desenzano invece sono stati intercettati e recuperati tre canoisti nel pieno della bufera. Nel golfo di Salò, soccorsa un’intera famiglia di 4 persone (tra cui due minori) che era in difficoltà per avaria al motore e impossibilitata a fruire delle vele per la forte pioggia e le raffiche di vento.

Non sono mancate attività di verifica per allarmi lanciati da terra, poi tutti rientrati, tra Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, il Golfo della Romantica e Desenzano.

La Guardia costiera si raccomanda, ancora una volta, di “non intraprendere navigazioni, balneazione, attività sportive con condizioni di meteo avverse, come vento, pioggia e lago mosso, ma di verificare sempre preventivamente, tramite i siti internet sia lo stato del meteo sia l’evoluzione delle condizioni previste, che possono diventare particolarmente pericolose”.