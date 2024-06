Maltempo, ancora disagi. Copertura del supermercato danneggiata dalla grandine

Il maltempo delle scorse ore ha lasciato strascichi nel Bresciano dove vigili del fuoco e Protezione civile sono intervenuti per aspirare l’acqua da autorimesse, cantine, abitazioni e sottopassaggi. A subire i danni principali è stato un supermercato di Orzinuovi: l’Ipertosano, dove una forte grandinata ha causato il cedimento di una parte della copertura. Il ghiaccio ha completamente invaso il reparto surgelati, rimasto chiuso a titolo precauzionale e ora completamente ripulito. La grandine ha causato danni anche alle colture, sia sui campi della Bassa, sia sulla Franciacorta, sia sui colli del Sebino.

A Sulzano e Iseo si sono registrati allagamenti mentre è difficile la situazione in Val Palot, dove molte piante malate di Bostrico sono cadute. "Non solo – spiega il volontario Giuseppe Quetti – gli alberi sono ammassati nel parcheggio dell’area picnic, che appare come un cantiere, con i camion che vanno e vengono. Dal due la zona dovrebbe essere aperta ai turisti ma al momento pare difficilmente transitabile, anche per via del maltempo che non dà tregua. Il nostro patrimonio boschivo sta soffrendo moltissimo. Pioggia e vento non lasciano scampo". Gli smottamenti nelle aree montane e collinari non sono mancati. È stata invece ripristinata la viabilità lungo la strada che da Iseo va verso Polaveno e di conseguenza la Valle Trompia, dove nei giorni scorsi si sono verificate ben tre frane. Riaperta anche la strada 510 Sebina, dove era ceduto un tratto di banchina in territorio di Gussago e aperti pure il passo Crocedomini e Maniva, compatibilmente con le precipitazioni e le temperature. Milla Prandelli