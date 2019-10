Brescia, 24 ottobre 2019 - Un maxi incendio, con fiamme e colonne di fumo visibili a chilometri di distanza, sta divorando il caseificio Solat a Castelletto di Leno, nel Bresciano. Dalle prime informazioni pare che a scatenare l'emergenza sia stata un'esplosione di alcune tubature di metano. Un'ipotesi che è ancora al vaglio degli esperti al lavoro dalle 15, ora in cui è partita la prima chiamata alla centrale operativa dei Vigili del fuoco. Sul posto una decina di squadre che dovranno mettere in sicurezza l'area. Impossibile prevedere al momento una prima stima dei danni, mentre è certo che c'è un ustionato leggero e cinque persone intossicate dal fumo, in condizioni non preoccupanti.

In merito all'incendio che ha colpito la cooperativa, è intervenuto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi: "Lo spaventoso incendio che ha coinvolto la Solat di Leno ci ha colpito molto. Sentirò personalmente i vertici dell'azienda e li incontrero' per capire se e come la Regione Lombardia potra' intervenire per aiutare imprenditori e lavoratori a ripartire velocemente e garantire la continuita' produttiva agli allevatori conferenti".