Le stelle dell’atletica a caccia di record al Gabre Gabric

La città è pronta a celebrare l’atletica, con qualche speranza che possa essere realizzato qualche record del mondo sul campo di Sanpolino, come avvenne nell’altra pista storica, quella del ‘Calvesi’ il 4 agosto del 1978 con Sara Simeoni. Sono tutti esauriti i posti per assistere a Sky Wi Fi Brescia Gran Prix 2024, il primo grande evento che porta l’atletica internazionale a Brescia in programma questo pomeriggio a partire dalle ore 14. "Questa città – ha spiegato Giacomo Tortu, di Raptors Milano, che, da ex atleta, si è occupato degli aspetti organizzativi dell’evento con la consulenza sportiva di Rosa Associati – ha una storia legata allo sport, ed in particolare all’atletica. Da qui arriva Marcell Jacobs, molto valida è la gestione dell’atletica giovanile da parte della Federazione e sono tanti gli investimenti in infrastrutture sportive, come quelli per la realizzazione del Palaindoor, che sarà uno dei 3 in Italia".

Per Laura Castelletti, sindaca di Brescia, e Alessandro Cantoni, assessore allo Sport, l’auspicio è che quello di oggi possa diventare un appuntamento annuale. Sarà un meeting con grandi sfide sugli ostacoli che vedrà al ‘Gabre Gabric’ tanti grandi atleti: Masai Russell (nella foto) oro a Parigi, Jasmine Camacho Queen oro nel 2016 di Rio Janeiro, il campione europeo di Roma 2024 dei 110 ostacoli Lorenzo Simonelli e sui 400 ostacoli la presenza di Daila Muhammad. In pista anche Letsile Tebogo, oro olimpico dei 200 metri, Beatrice Chebet oro olimpico di 5.000 e 10.000 metri a Parigi e primatista mondiale dei 10.000 metri, Iryna Gerachenko bronzo Olimpico del salto in alto, il campione olimpico di Tokio della 4 x 100 Filippo Tortu che non sarà in gara per un infortunio.

Il pubblico farà di sicuro il tifo per il bresciano Francesco Pernici, di Niardo, campione italiano degli 800 metri indoor che si candida a salire sul podio sul doppio giro di pista. F.P.