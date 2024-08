Le alluvioni fanno ancora paura. Il Comune prende contromisure

NIARDO

L’Amministrazione comunale di Niardo, guidata dal sindaco Ivan Marcus, ha organizzato una serata informativa per illustrare alla cittadinanza gli interventi realizzati e le procedure da seguire in caso di nuovi episodi alluvionali. L’ultimo evento di questo tipo si è verificato nel luglio di due anni fa, causando gravi danni alla popolazione e alle attività economiche del paese, che sono state fortemente danneggiate. La maggior parte dei risarcimenti, nonostante la prontezza del Comune e il rapido intervento di Regione Lombardia, non sono ancora arrivati. Intanto si pensa al futuro, di modo da non correre rischi o quantomeno minimizzarli.

Durante l’incontro il geologo Fabio Alberti ha illustrato nel dettaglio il nuovo sistema di allertamento installato sui torrenti Re e Cobello, che attraversano il territorio comunale.

l territorio di Niardo è stato suddiviso in zone a rischio alto, medio e basso, in base alla posizione geografica rispetto ai torrenti. "Per tutta la popolazione - ha dichiarato il sindaco Ivan Marcus - è stato disposto un sistema di allerta fatto di sms, sirene, segnali luminosi, stazioni meteorologiche, cavi a strappo e sensori, così che nessun abitante possa più essere preso alla sprovvista da eventuali nuovi eventi alluvionali".

Tutti i residenti sono inoltre invitati a scaricare l’app radarLomb e a consultarla per conoscere i diversi gradi di allerta e i segnali da seguire.

"Saper cosa fare in caso di allerta - ha concluso il sindaco - è fondamentale, come raggiungere i piani più alti delle case e allontanarsi dalle zone più a rischio, attendendo indicazioni dalla Protezione civile".

Mi.Pra.