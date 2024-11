La legge della Germani. Tortona stesa in volata

La Germani Brescia conferma la sua supremazia contro la Bertram Tortona, imponendosi per la sesta volta consecutiva con un risultato di 78-85. La squadra lombarda, con questo successo, si porta a +4 sui piemontesi in classifica, consolidando la propria posizione grazie a un primo tempo dominante e alla freddezza mostrata nel finale. Decisivo il contributo di Ivanovic, autore di canestri cruciali nel quarto periodo. L’inizio del match vede Brescia partire con Ivanovic, Della Valle, Rivers, Ndour e Bilan, mentre Tortona risponde con Kuhse, Kamagate, Vital, Severini e Strautins. Nel secondo quarto, la Germani allunga fino al 26-34, costringendo De Raffaele a chiamare timeout. La pausa sveglia la Bertram, che risponde con un break di 10-4 accorciando sul 36-38. Strautins, con una tripla importante, riporta sotto i padroni di casa, ma Ndour e Burnell permettono a Brescia di andare all’intervallo lungo sul 45-49. Nel terzo quarto, il match resta equilibrato. Nei primi 5 minuti si registra un parziale di perfetta parità (7-7). Tortona trova il sorpasso grazie a Strautins (57-56) e raggiunge il massimo vantaggio di +4 con una schiacciata di Kamagate. Brescia però reagisce, chiudendo il periodo sotto di soli 2 punti (66-64). L’ultimo quarto si apre con Tortona avanti di 5 (69-64), ma Brescia si affida a Bilan e Ivanovic, che riportano il match in equilibrio sul 69 pari. La Germani trova il nuovo vantaggio (73-77), ma Tortona risponde con un mini-parziale di 5-0 chiuso da Strautins per il 78-77. Nei minuti finali, Rivers segna un canestro chiave su rimbalzo offensivo, seguito da un facile appoggio di Bilan che chiude la gara. Tortona, confusa nelle ultime azioni, non riesce a rispondere e Brescia porta a casa 2 punti fondamentali. La Germani conferma il suo momento positivo contro Derthona, mostrando solidità nei momenti chiave. È il successo contro una grande che mancava a Peppe Poeta.

DERTHONA - GERMANI BRESCIA 78-85 (23-29, 22-20, 21-15, 12-21).

Alessandro Luigi Maggi