Intervento di edilizia acrobatica. Via al restauro di palazzo Loggia

Manutenzione con edilizia acrobatica per la copertura storica di palazzo Loggia. Inizieranno a breve i lavori di conservazione, con revisione e ripristino delle lastre in piombo. L’intervento ha un valore complessivo di 195mila euro, di cui circa 148mila per lavori a base di appalto, e durerà circa due mesi. Il progetto, elaborato dall’Unità di Progetto del Comune di Brescia che si occupa di Edilizia monumentale, è cofinanziato dall’Unione Europea tramite il Pnrr. L’intervento, sulla copertura progettata nel 1904 e diventata simbolo iconico della città, consentirà anche di effettuare un’importante attività di mappatura e di rilievo delle condizioni di degrado di ciascuna lastra, che sarà estesa, per la prima volta, all’intera superficie del tetto. Le lastre che compongono la copertura del tetto sono circa 1.700, per una superficie di circa 1.860 mq. Per evitare l’installazione di ponteggi su tutto il perimetro si è deciso di ricorrere all’edilizia acrobatica, con personale specializzato nei lavori in fune. "Palazzo Loggia è la casa di tutti i bresciani e il suo restauro conservativo rappresenta per noi, da sempre, una priorità", ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici Valter Muchetti.