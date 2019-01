Castenedolo (Brescia), 5 gennaio 2019 - Gravissimo incidente stradale nella tarda serata di venerdì 4 gennaio in provincia di Brescia, in territorio di Castenedolo. Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita finendo con l'auto contro un muro. Si tratta di B.S, di borgosatollo. Il giovane intorno alle 23 viaggiava con la sua Citroen Saxo lungo via Pasubio in direzione di Borgosatollo. All'improvviso per ragioni in corso di accertamento ha perso il controllo della macchina che ha sterzato di colpo sulla sinistra e si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione. Completamente distrutta la vettura. Quando i vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere il ragazzo era già morto. Su un posto per i rilievi agenti della Polizia Stradale di Brescia.

