Marica Avanzi, chi era la 27enne morta in un incidente d’auto a Gavardo

Gavardo (Brescia), 30 giugno 2024 – Le immagini di ciò che resta dell’auto non lasciano dubbi sul violento impatto che ha ucciso Marica Avanzi, 27 anni, di Gavardo, paese che si trova tra Brescia e il Lago di Garda. Anche se la dinamica deve ancora essere ricostruita non risultano altre auto coinvolte e, quando sono arrivati i soccorritori, sulla statale 45 bis a Gavardo, in provincia di Brescia, la giovane era già senza vita. La donna era alla guida della propria Audi A3 e probabilmente stava facendo rientro a casa: di certo il mezzo ha urtato violentemente il guardrail e lei non ha avuto scampo.

La giovane, che vive a Gavardo con la famiglia, lavorava dal novembre 2017 presso il gruppo Cammi spa, che opera nel settore edilizio e ha sede a Calvisano (Bs).

Come il papà Lorenzo, era una appassionata di arrampicata. Ma soprattutto amava viaggiare. Nel suo profilo Instagram si definisce vagabonda e ‘travel addict’ ossia una persona affetta da una ‘dipendenza da viaggio’, e a cui piacciono le escursioni. E i suoi album fotografici sui social parlano di Marrakech, Kenya, Dublino, Gran Canaria, California, Utah, Nevada, Arizona, Canada Madrid, Dubai, Barcellona e Maldive: tantissime località a conferma di questa passione.

Proprio sui social gli amici hanno iniziato a postare messaggi di ricordo, dopo la notizia del terribile schianto: “...porterò con me la tua dolcezza e il tuo sorriso… Fai buon viaggio Marica”.