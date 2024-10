Operaio di 19 anni precipita all’interno del termovalorizzatore A2A di Brescia: è gravissimo

Ennesimo grave infortunio sul lavoro nel Bresciano. Un giovane operaio di 19 anni è precipitato da un ponteggio che stava montando all’interno del termovalorizzatore di A2A – la principale società di distribuzione dell’energia in Lombardia – alla periferia meridionale di Brescia. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo lavoratore, di 50 anni.

I soccorsi

L’allarme è scattato sabato pomeriggio intorno alle 9 di mattina e sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica. Le condizioni del diciannovenne sono apparte subito piuttosto critiche: all’arrivo dei soccorsi non muoveva gambe e braccia ed è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Meno grave l’altro operaio, portato in codice giallo al Poliambulanza.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato colpito da una trave, che lo ha fatto cadere al ponteggio sbattendo violentemente la testa a terra. Nello stabilimento di A2A sono arrivati anche gli agenti della polizia di Stato e gli ispettori dell’Agenzia per la tutela della salute, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica, accertare che siano state rispettate le normative di sicurezza e verificare eventuali responsabilità.

Incidenti e morti sul lavoro

La provincia di Brescia è tra i primi posti in Italia nelle classifiche sugli infortuni e i decessi sul lavoro. Nei primi sei mesi di quest’anno, già 24 lavoratori bresciano hanno perso la vita. In Lombardia muore circa un lavoratore ogni due giorni: Milano, Sondrio, Pavia e Mantova presentano un rischio di infortunio mortale molto superiore alla media nazionale fino ad arrivare, ma nel caso di Brescia si arriva alla cifra record di 18,2 infortuni mortali ogni milione di occupati.