Brescia, 19 dicembre 2020 - Cinque veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento lungo la strada statale 42 "del Tonale e della Mendola" al km 62,000 nel territorio di Lovere in provincia di Brescia, dove il traffico risulta essere provvisoriamente rallentato in direzione Bolzano. Il personale Anas, il 118 e le forze dell'ordine sono sul posto per la gestione dell'emergenza, la regolazione della viabilità e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi.

