Calcinato (Brescia), 29 agosto 2021 - Tragico incidente stamattina, poco dopo le 11, sull'autostrada A4, nel territorio di Calcinato, tra i caselli di Desenzano e Brescia est, all'altezza del chilometro 233. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate, una è finita contro il guardrail e l'abitacolo si è trasformato in un ammasso di lamniere. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo a uno dei due conducenti. Nell'incidente è morto un uomo di 55 anni. Mentre una donna di 51 anni è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata in elisoccorso agli Spedali Civili.

I soccorsi sono arrivati tempestivamente ma per il 55enne non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto oltre a personale medico della centrale unica di emergenza urgenza, intervenuto con eliambulanza, automedica e ambulanza, sono arrivati i vigili del fuoco per liberare la strada dalle lamiere. Intervenuta anche la polizia stradale del distaccamento di Verona sud che ha eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il traffico è bloccato per consentire i soccorsi e di messa in sicurezza dalla carreggiata. In breve tempo si sono formate code fino a 10 chilometri.

