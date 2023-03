Il turismo della siccità La vecchia dogana riemersa dal lago meta di “esploratori”

di Milla Prandelli

VALVESTINO (Brescia)

La siccità oltre ai problemi per l’agricoltura e per la sicurezza nelle acque dei laghi bresciani, che a causa dei fondali bassi stanno assistendo al formazione di nuove secche, sta creando una serie di fenomeni turistici di massa. Se prima è stata presa d’assedio l’isola di San Biagio, o dei Conigli, raggiungibile tramite una passerella emersa perché il lago è basso, domenica e nei giorni scorsi centinaia di persone hanno raggiunto il lago di Valvestino: una diga che si trova nel parco del Garda Bresciano, sul confine con il trentino. Da qualche settimana, infatti dalle acque della diga, più basse di diversi metri rispetto al livello medio di questa stagione, è riemersa la vecchia dogana austroungarica, che normalmente si trova sommersa. Non solo le persone si fermano a osservarla dai viadotti che corrono attorno al pittoresco lago, ma qualcuno osa scendere fino all’edificio, che è instabile, mettendosi in pericolo. ll lago di Valvestino è un invaso artificiale originato dalla diga di Ponte Cola, costruita nel 1962.