Idro, furto nel negozio di biciclette: bottino da 30mila euro

Brescia, 23 aprile 2023 – Ennesimo furto in un negozio di biciclette nel giro di poche settimane.

La spaccata è avvenuta poco prima delle 5 di domenica mattina a Idro, ai danni di Bike3Land di via Lemprato. Il negozio aveva peraltro subito un furto fotocopia anche l’anno scorso, nella sede di Brescia.

Secondo la ricostruzione dei fatti, i ladri sarebbero entrati nel negozio utilizzando un'auto ariete e in pochi secondi sarebbero riusciti a caricare otto biciclette su un furgone. Poi, sarebbero ripartiti a tutta velocità. Meno di un minuto per un bottino di 30mila euro. Da aggiungere circa 10mila euro di danni per la vetrina. I carabinieri indagano sull’accaduto.

Il colpo dell’altra notte segue a ruota quello del 19 aprile al Mata Bike di Manerba, dove sono state trafugate bici da corsa ed elettriche per almeno 100mila euro. Ma sempre ad aprile c’è stato un furto all’Ebike store di via Sant’Eufemia (bottino di 50mila euro), al Ks Bike di

Gussago e alla Ciclofficina di Bedizzole. Solo in quest’ultimo esercizio commerciale la spaccata non è andata a buon fine.