Orzinuovi (Brescia), 15 luglio 2020 - I tamponi eseguiti su parenti e amici del ragazzo positivo che frequentava il Grest di Orzinuovi sono tutti negativi. Il ragazzo era senza sintomi e lunedi' e' risultato positivo al coronavirus nel corso di un controllo prima di un ricovero in ospedale. In via precauzionale il ragazzo e i suoi familiari sono stati posti in isolamento per due settimane, cosi' come alcuni animatori e compagni. Intanto il Grest prosegue per tutti gli altri ragazzi.

