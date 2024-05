Polaveno, 83enne precipita per dieci metri e finisce in un fiume nel bosco. Salvo per miracolo

Polaveno (Brescia), 3 maggio 2024 – È vivo per miracolo un ottantatreenne di Polaveno che nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 maggio, è scivolato in un fiume tra i boschi vicino al paese. L'anziano a quanto si appreso stava passeggiando lungo via Tonetti, in una zona non distante dalla sua abitazione, quando intorno alle 16,30 è precipitato in un dirupo. Ha fatto un volo di una decina di metri ed è appunto caduto in un corso d'acqua.

A recuperarlo ci hanno pensato sette tecnici del Soccorso alpino, stazione Valle Trompia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari dell'elisoccorso e dell'ambulanza. La centrale di prima emergenza Areu ha attivato anche i carabinieri (della compagnia di Gardone Valtrompia) e i vigili del fuoco. L'ottantenne è stato issato su una barella orizzontale, caricato in elicottero e condotto in volo all'ospedale Civile di Brescia. Avrebbe riportato un trauma cranico ma non sarebbe in pericolo di vita.