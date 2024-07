Giacomo Bozzoli non si trova ma non è ancora un latitante. Fuga all’estero?

Brescia, 2 luglio 2024 – Nessuna traccia e nessuna notizia, almeno finora. Sembra sparito nel nulla Giacomo Bozzoli, il 39enne bresciano condannato in Cassazione all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario nella fonderia di Marcheno nel 2015.

Giacomo Bozzoli è stato condannato definitivamente all'ergastolo per l'omicidio dello zio

I carabinieri, lunedì sera, non lo hanno trovato a casa sua, sul lago di Garda, poche ore dopo il pronunciamento della Cassazione che ha confermato le sentenze di primo e secondo grado. Non è chiaro se Bozzoli, che ha trascorso gli ultimi nove anni in libertà, si sia allontanato per evitare l'arresto in carcere o se invece stia valutando in queste ore di costituirsi in un carcere che sceglierebbe lui direttamente.

Di certo, il cerchio potrebbe avere le ore contate se è vero che, come riferiscono alcune fonti investigative, l'ordine di esecuzione della sua condanna è stato inserito in tutte le banche dati italiane ed europee.

Al momento l'ex imprenditore non è tecnicamente un latitante e quindi non è possibile cercarlo attraverso intercettazioni e altre modalità d'indagine più penetranti. Se Bozzoli non dovesse costituirsi o essere trovato nelle prossime ore, a quel punto scatterà la dichiarazione di latitanza prevista dal codice di procedura penale.