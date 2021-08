Gardone Riviera(Brescia), 18 agosto 2021 - Dramma familiare ieri nel tardo pomeriggio a Gardone Riviera, una delle località più frequentate del Benaco Bresciano, a poca distanza da Salò. I protagonisti dei fatti sono due italiani, proprietari di una pelletteria e fidanzati. I due erano nel loro negozio quando hanno cominciato a discutere violentemente, per motivi ancora da chiarire da parte dei carabinieri della Compagnia di Salò e del comando provinciale di Brescia, coordinati dal comandante colonnello Gabriele Iemma.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti la coppia si trovava nel retrobottega quando si è scatenata la discussione che è presto degenerata divenendo furiosa con parole pesanti e minacce proferite dall’uomo. A un certo punto l’uomo ha afferrato una forbice e ha infierito sul collo della donna, 41 anni, italiana ferendola in modo molto grave anche se dalle prime informazioni non parrebbe in pericolo di vita. Secondo quanto appreso da alcuni testimoni oculari, anche se il particolare non è ancora confermato dalle forze dell’ordine - quando l’uomo ha inferto la forbiciata alla gola della compagna è uscito dal negozio nel centro storico del paese lacustre dicendo: "Finalmente l’ho ammazzata".

Subito dopo si è recato dalla locale Stazione dei carabinieri dove ha chiesto di sporgere denuncia nei confronti della donna. I militari si sono immediatamente resi conto che qualcosa non andava e così hanno deciso di fare alcune verifiche, scoprendo in pochi minuti l’accaduto. Il colpevole è stato quindi immediatamente fermato. Ai carabinieri tocca ora ricostruire con maggiore precisione cosa sia accaduto, ma anche il movente del ferimento e i disaccordi della coppia sfociati in un gesto tanto violento.