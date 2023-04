Ex Selca: addio – finalmente – ai rifiuti pericolosi. Quando e come verranno rimossi

Berzo Demo – Svolta nella vicenda legata ai rifiuti della Ex Selca di Forno Allione, frazione di Berzo Demo. Il percorso per la rimozione dei rifiuti stipati da anni nei capannoni dell’azienda che guarda verso il fiume Oglio e la Strada Statale del Tonale e della Mendola e che da anni rappresenta un grande problema ambientale è iniziato.

Motore acceso

Nell’albo pretorio del Comune di Berzo Demo, grazie al commissario prefettizio Anna Frizzante, è apparsa la determina che prevede l’avvio delle operazioni mirate a liberare la Valcamonica dalle 23mila tonnellate di materiali contenenti arsenico e fluoruri, potenzialmente pericolosi per la falda acquifera.

Per anni, a causa di lungaggini burocratiche, cavilli legali, ricorsi sono rimasti nell’area e vi è sempre stato il timore che potessero essere sepolti a Forno Allione. Frizzante aveva emesso l’ordinanza "per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati nel sito Ex Selca" già lo scorso 26 settembre. Ma era stata impugnata dal curatore fallimentare della Selca, Giacomo Ducoli, con ricorso pendente dinanzi al Tar Lombardia sezione di Brescia senza domanda di sospensione cautelare del provvedimento.

Le tappe della vicenda

Lo scorso 10 ottobre, Ducoli ha poi trasmesso il documento relativo all’aggiornamento del piano di rimozione dei rifiuti giacenti presso l’area Ex Selca predisposto dalla Società W-Jam.

L’11 gennaio si è svolta la conferenza dei servizi per valutare il documento, approvato il 10 febbraio. La curatela si è così impegnata nelle operazioni di rimozione. Il piano esecutivo è stato trasmesso al Tar per l’ok definitivo. Entro 30 giorni dal via libera, la Valcamonica e Forno Allione assisteranno finalmente alla rimozione del materiale, che sarà portato all’estero per essere smaltito.

Il costo per lo smaltimento di rifiuti è di 372 euro a tonnellata e per il momento quelle che saranno rimosse saranno 5mila: circa un quinto di quelle presenti. Serviranno 33 giorni di lavoro e 2mila carichi con movimentazione di cinque o sei camion al giorno.