Ecogiustizia Subito, la tappa a Brescia: "Impegni seri sul sito ex Caffaro"

Fa tappa a Brescia, mercoledì 12, la campagna “Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato“. A promuoverla, la rete di associazioni composta da Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera. L’obiettivo è accendere i riflettori sul Sito di interesse nazionale di Brescia-Caffaro, chiedendo impegni seri sulla bonifica o la messa in sicurezza delle aree contaminate dentro e fuori il Sin. La manifestazione inizierà alle 11,30 con il flash mob Ecogiustizia subito!, in corso Zanardelli. Alle 20,30, al Teatro comunale di via Livorno 7, l’assemblea pubblica con la discussione e la firma del Patto di Comunità. Il caso bresciano è uno dei pochi in cui i fondi per la bonifica dovrebbero arrivare dalla realtà ritenuta responsabile (discendente dai responsabili dell’inquinamento), grazie alle sentenze che dovrebbero portare Livanova a versare 250 milioni al ministero dell’Ambiente.