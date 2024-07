Desenzano, gattino lanciato da un’auto in mezzo alla strada: salvato da una passante

Desenzano del Garda (Brescia), 29 luglio 2024 – Stop all’abbandono degli animali. Nonostante le numerose campagne di sensibilizzazioni, ci sono ancora troppe persone che lasciano per strada i loro (ex) amici quattro zampe.

A denunciare l’ultimo è stato nei giorni scorsi il Gattile di Desenzano (via Lorenzino Basso 2), che ha pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook un post di denuncia. “Ecco questo è l’ultimo arrivo – si legge nel messaggio, accanto alla fotografia del micio – È stato gettato da una macchina in una rotonda qui a Desenzano. La fortuna ha voluto che il terrore che provava gli abbia impedito di muoversi e che le macchine che passavano non lo abbiano schiacciato”.

Ma, soprattutto, “la fortuna ha voluto che un angelo passasse di lì in quel momento, facesse bloccare l’auto a suo marito e bloccasse tutto il traffico per recuperare il cucciolo”. Ora “è un gattino di casa col pelo pulito profumato la pancina piena”.

Il post ha ricevuto subito numerosi commenti. In tanti hanno ringraziato chi ha salvato il gattino e tanti altri hanno criticato il gesto di chi lo ha abbandonato. Qualcuno ha invece voluto ricordare un’esperienza simile, come Francesca: “Anche il mio Tommy, a novembre 2023, era così piccino e abbandonato in tangenziale con vicino il fratellino morto investito. Un amico si è fermato e me l’ha portato... Poi ho adottato anche una micetta a dicembre 2023 e il 7.6.24 sono diventati genitori di 4 magnifici micetti”. E Sabrina: “ll mio Pio raccolto sull’asse mediano a Cagliari che aveva un mese, investito e danno vescicale. Quando gli mettevano il pannolino ci dava i baci”. Non solo, c’è anche chi si è detto disponibile ad adottarlo.