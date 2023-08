Desenzano, il furto alla gioielleria da 100 mila euro finisce su TikTok: il video

Il furto alla gioielleria New Old di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, ha fruttato ai ladri un bottino di 100 mila euro e… migliaia di visualizzazioni su TikTok. Un residente della via in cui il 18 agosto è avvenuto il reato, sentendo le sirene d’allarme, è uscito per filmare tutto. Il video è stato poi pubblicato sulla piattaforma social e si spera che possa aiutare a identificare i responsabili.

Il furto è avvenuto intorno alle quattro di notte. I ladri hanno parcheggiato l’auto davanti alla saracinesca, hanno forzato la serratura e, una volta all’interno, hanno spaccato le vetrine degli espositori, arraffando orologi e gioielli.

L’azione della banda, composta da quattro uomini, è stata immortalata anche dalle tante telecamere di sicurezza disseminate nella zona. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Desenzano e della Squadra Mobile di Brescia che proprio in base ai filmati delle telecamere sarebbero già sulle tracce dei quattro.